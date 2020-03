Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Opfer vom Fahrrad gezogen

Lippstadt (ots)

Sonntagmorgen erschien ein 21-jähriger Lippstädter auf der Wache. Er gab an, dass er am Vortag, gegen 22.30 Uhr, mit seinem Fahrrad die Lippestraße befuhr, als ihn plötzlich drei unbekannte Männer von seinem Fahrrad zogen. Anschließend wurde er bewusstlos und wachte erst am nächsten Morgen wieder auf. Die Unbekannten hatten ihm zwischenzeitlich sein Fahrrad und seine Geldbörse entwendet. Die drei Täter waren circa 180 bis 185 cm groß und dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

