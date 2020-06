POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Tageseinnahmen entwendet - Straßenverkehrsgefährdung - Jaguar zerkratzt - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Fahrradfahrerin von PKW erfasst

Am Donnerstag um kurz vor 15:15 Uhr befuhren drei Mädchen mit ihren Fahrrädern einen Verbindungsweg vom Parkplatz eines Discounters in Richtung Ellwanger Straße. Während der Fahrt teilte die in der Mitte fahrende 14-jährige Radfahrerin den anderen beiden mit, dass ihre Bremse nicht funktionieren würde. Aus diesem Grund fuhr sie über den Gehweg hinaus, direkt auf die Ellwanger Straße ein. Hier wurde sie von einem von links heranfahrenden PKW Audi einer 52-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt nur noch etwa 2 Meter entfernt war und dementsprechend eine Kollision nicht mehr verhindern konnte, frontal erfasst. Die Radfahrerin prallte auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des PKW. Hierbei wurde sie verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass den Mädchen bereits bekannt war, dass die Vorderradbremse an dem Fahrrad der 14-Jährigen nicht funktionierte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6100 Euro.

Crailsheim: Tageseinnahmen entwendet

An einem Erdbeerstand in der Wilhelmstraße wurde am Donnerstag um kurz nach 17 Uhr ein schwarzer Geldbeutel mit den Tageseinnahmen entwendet. Hierzu wurde eine kurze Unaufmerksamkeit der Verkäuferin ausgenutzt. Hierzu wurde die Verkäuferin vermutlich von einem Komplizen des Diebes abgelenkt, welcher vortäuschte zwei Schalen Erdbeeren mit einem 200 Euro-Schein bezahlen zu möchten, dies aber dann doch nicht tat. Der Mann war etwa 20-25 Jahre alt und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen ärmellosen Steppweste, einem weißen T-Shirt und einer kurzen Jeanshose. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Wohnungseinbruch

Zwischen Mittwochmorgen, 10:30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher über eine etwa vier Meter hoch gelegene Terrasse durch Aufhebeln der Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße ein. Aus der Wohnung wurde ein Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld sowie diverse Schlüssel und Unterlagen entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Satteldorf: Straßenverkehrsgefährdung

Am Donnerstag um 17:50 Uhr befuhren mehrere Lastkraftwagen, ein PKW sowie ein orangener Pritschenwagen hintereinander die Kreisstraße 2508 von Helmshofen in Richtung B290. In einer dortigen Rechtskurve, kurz nach der dortigen Bahnbrücke bzw. der Abzweigung nach Gröningen, setzte plötzlich der Pritschenwagen zum Überholen an. In diesem Moment kam der Kolonne ein PKW entgegen, welcher nach rechts in einen angrenzenden Acker ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer dieses Fahrzeuges konnte sein Fahrzeug wieder auf die Straße zurück manövrieren und verunfallte nicht. Dennoch bitte die Polizei Crailsheim den Lenker des Fahrzeugs sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 07951 / 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfall beim Einfahren auf die Ellwanger Straße

Am Donnerstag um 14 Uhr wollte ein 73-jähriger Lenker eines PKW Honda vom Gelände einer Tankstelle auf die Ellwanger Straße ausfahren. Hierbei übersah er einen auf der Ellwanger Straße heranfahrenden PKW BWM eines 20-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Fahrer des BMW wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Crailsheim: LKW streift PKW

Am Donnerstag wollte ein 63-Jähriger mit seinem LKW MAN auf einem Firmengelände in der Roßfelder Straße ausparken. Hierbei streifte er einen dort geparkten PKW Mazda. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5050 Euro.

Gerabronn: Jaguar zerkratzt

Zwischen Montagmittag und Mittwochmittag wurde an einem PKW Jaguar XF, welcher in der Blaufeldener Straße abgestellt war, die linke hintere Tür sowie das linke hintere Seitenteil zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Crailsheim: Versuchter Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch um 21:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Dieb vor einer Gaststätte in der Worthingtonstraße ein Pedelec, welches mit einem massiven Schloss gesichert war. Aufgrund des Schlosses musste das Pedelec durch den Dieb getragen werden. Vermutlich aufgrund des Gewichtes warf der Unbekannte das Rad etwa 50 Meter entfernt auf einen Radweg entlang der Jagst. Hierbei wurde das Pedelec erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise auf den unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag um 07:40 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Mercedes den Kombergerweg in Richtung Kreuzäcker. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr drei Poller. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 05:45 Uhr und 13.50 Uhr wurde ein schwarzer PKW Seat Ibiza, welcher rückwärts eingeparkt auf einem Parkplatz einer Praxis in der Neumäuerstraße stand, vermutlich durch ein rangierendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher, welcher eventuell einen roten PKW fährt, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Kirchberg: Motorradfahrer von ausschwenkendem Kreiselschwader getroffen

Am Donnerstag um kurz vor 15 Uhr befuhr ein 62-jähriger Lenker eines Harley-Davidson Motorrades die Verbindungsstraße zwischen der Lobenhäuser Mühle und der L1041. In einer Rechtskurve kam dem Motorradfahrer ein Traktor mit einem angehängten Kreiselschwader entgegen. Der 55-jährige Traktorfahrer lenkte daraufhin seinen Traktor nach rechts, um dem Motorradfahrer auszuweichen. Hierbei schwenkte jedoch das Anbaugerät aus und erfasste das Motorrad. Der Kradfahrer stürzte und rutschte anschließend in den Grünbereich. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

