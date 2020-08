Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. TUT) Gaststättenkontrolle (20./21.08.2020)

Spaichingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führte das Polizeirevier Spaichingen Gaststättenkontrollen durch. In Wehingen und Gosheim wurden gegen 00.30 Uhr mehrere Personen im Außenbereich eines Pubs bzw. einer Bar angetroffen, welche auf Hinweis sich in den Innenbereich der jeweiligen Gaststätten begaben. Bereits zuvor hielten sich in Trossingen ebenfalls im Außenbereich eines Cafés mehrere Personen auf. Bei der Überprüfung der Konzession stellte sich heraus, dass hier keine Genehmigung für die Bewirtung im Außenbereich bestand. Eine Anzeige an die Ortspolizeibehörde folgte.

