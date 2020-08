Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang - Zeugenaufruf (19./20.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Ein Unfall mit Sachschaden von über 2.000 Euro hat sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 13.00 Uhr, in der Schützenstraße ereignet. Ein unbekannter Radfahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Renault Scenic und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, zu melden.

