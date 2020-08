Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil und Vöhringen/Lkrs. RW) Betrug aufgrund Gewinnversprechen (20.08.2020)

Rottweil und Vöhringen (ots)

Zu zwei erneuten Fällen der Betrugsmasche "Gewinnversprechen" kam es am Donnerstagmittag, zwischen 13 Uhr und 16 Uhr, in Vöhringen und Rottweil. Ein Unbekannter rief einen 55-jährigen Mann aus Vöhringen an und teilte mit, dass er bei einem Gewinnspiel teilgenommen habe und gewonnen hätte. Um den Gewinn zu erhalten, sollte er seine Bankverbindung angeben. Der 55-Jährige durchschaute jedoch die Betrugsmasche, beendete das Gespräch und informierte die Polizei. Zu einem ähnlichen Fall kam es in Rottweil: ein 80-jähriger Mann wurde von einer unbekannten Frau angerufen. Sie teilte mit, dass er 15.000 Euro gewonnen habe und er eine Bearbeitungsgebühr zahlen solle. Anschließend rief eine weitere Frau bei dem Mann an und forderte den Kauf mehrerer Google-Play-Karten als Bearbeitungsgebühr. Auch der 80-Jährige ließ sich nicht täuschen, beendete das Telefonat und informierte die Polizei. In beiden Fällen kam es zu keinem Vermögensschaden. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät, dass Sie niemals über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen, Geld oder Wertgegenstände nie an unbekannte Personen übergeben oder überweisen und sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf sprechen sollten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de.

