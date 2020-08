Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Polizisten bespuckt und beleidigt (20.08.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

In der Nacht zum Freitag hat ein 29-Jähriger gegen 22.30 Uhr Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, diese beleidigt und bespuckt. Aufgrund einer vorangegangener Körperverletzung wurden zwei Erwachsene von den Polizisten vorläufig festgenommen und mit Handschließen geschlossen. Als ein Polizist dem 29-Jährigen untersagte, sein Mobiltelefon zu dieser Zeit zu nutzen, fing dieser an, den Polizisten zu beleidigen und bespucken. Um weiteres Fehlverhalten zu vermeiden, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. In der Zelle randalierte er und verletzte sich hierbei leicht. Im Anschluss wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

