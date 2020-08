Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkrs. KN) Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin (20.08.2020)

Volkertshausen (ots)

Schwerverletzt musste eine 56-jährige Radfahrerin am Donnerstag gegen 17.00 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Friedenstraße / Hauptstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Ein von der Friedenstraße kommender 74-jähriger Fahrer eines Daimler-Chrysler wollte nach rechts in die Hauptstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt der 56-jährigen Radfahrerin, die auf der Hauptstraße in Richtung Aach unterwegs war. Bei der Kollision geriet die Frau unter das Fahrzeug, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro.

