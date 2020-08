Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Lkrs. KN) Betrugsmasche durch "Enkeltrick" (20.08.2020)

Singen (ots)

Zu einem versuchten Enkeltrickbetrug kam es am Donnerstag gegen 13 Uhr in Singen. Ein unbekannter Mann rief eine 83-jährige Frau an und behauptete, ihr Enkel zu sein. Er forderte eine Geldsumme von mehreren tausend Euro, da er sich auf einer Auktion befände. Die Frau durchschaute jedoch sofort die Betrugsmasche und informierte die Polizei. Zu Vermögensschäden ist es demnach nicht gekommen. Es ist nach wie vor notwendig, dass insbesondere ältere Menschen über die Betrugsmaschen informiert und entsprechend sensibilisiert werden. Informationen zu diesem Thema gibt es in der Broschüre "Vorsicht Abzocke!" unter: https://praevention.polizei-bw.de/.

