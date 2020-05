POL-MK: Ermittlungen nach schwerem Verkehrsunfall zw. Sümmern und Platte Heide

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Der 18-jährige Mendener wird weiter medizinisch betreut und schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck hinsichtlich des Hergang und der Hintergründe.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 23.25 Uhr. Nur wenige Sekunden vorher soll dem Fahrer des Ford Transits ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Iserlohn entgegen gekommen sein und das Fernlicht abgeblendet haben. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Fahrzeugs wird dringend als Zeuge gesucht.

Weiterhin werden Zeugen gesucht, die den Fußgänger in der Zeit vor dem Unfall (20 bis 23.25 Uhr) im Bereich Platte Heide, in Sümmern oder am Gaxberg gesehen haben. Das Opfer trug zur Unfallzeit ein dunkelblaues Oberteil, darunter ein weißes T-Shirt, eine dunkelgraue Jeans sowie dunkle Schuhe mit weißer Sohle. Der 18-Jährige ist schlank und hat kurze dunkle Haare.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-7109 oder 9199-0 entgegen.

