Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Landkreis Tuttlingen) Motorradfahrer tödlich verunglückt (20.08.2020)

Geisingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Mittag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 31, Höhe der Anschlussstelle der Autobahn 81 bei Geisingen. Eine 34-jährige Skoda Fabia-Fahrerin fuhr auf der B 31 aus Fahrtrichtung Immendingen kommend. An der Anschlussstelle der A81 wollte sie nach links in Richtung Singen abbiegen und übersah hierbei einen 57-Jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Immendingen unterwegs war. Der Mann prallte mit seiner Harley Davidson frontal gegen den Skoda, wurde über das Auto geschleudert und kam rechts neben der Straße zum Liegen. Sein Motorrad wurde vom Auto abgewiesen und unter einen Laster geschleudert, der von der A 81 abgefahren war und an der Haltelinie zur B 31 wartete. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers und der Unfallaufnahme musste die B 31 mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Hierdurch kam es zeitweise auch zu Rückstaus auf der A 81 in beide Fahrtrichtungen.

