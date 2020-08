Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

A 98, Lkrs. Konstanz) Sprinterfahrer fährt auf Lkw auf (20.08.2020)

Stockach / A 98 (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden von rund 25.000 sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen gegen 06.15 Uhr auf der A 98. Ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter war auf der Autobahn in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst einem vorausfahrenden Lkw auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Sprinter nach rechts abgewiesen, kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einer Notrufsäule, die sich auf dem Grünstreifen des Parkplatzes Nellenburg befanden, und streifte einen dort abgestellten Lkw. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 22-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sprinter, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell