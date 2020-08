Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Randalierer begeht Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen (20.08.2020)

Singen (ots)

Mehrere Zeugen meldeten am frühen Donnerstagmorgen gegen 03.00 Uhr dem Polizeirevier Singen einen Randalierer in der Ring-/Alemannen- und Marienstraße. Ein 25-jähriger Mann randalierte auf dem Nachhauseweg an geparkten Autos, schlug auf diese ein und riss Scheibenwischer ab. Ein Zeuge sprach den Mann an, woraufhin dieser in Richtung Hallenbad rannte. Sowohl der Zeuge, als auch der 25-Jährige konnten von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von über 1,8 Promille. Nach Erhebung der Personalien wurde dem 25-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen sowie der Gewahrsam bei weiterer Auffälligkeit angedroht. Der weitere Heimweg des jungen Mannes wurde überwacht. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere geparkte Autos in gleicher Art und Weise beschädigt worden sind.

