Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. Konstanz) Ausgeschriebene Person festgenommen (19.08.2020)

Engen (ots)

Aufgrund mehrfacher Hinweise in den vergangenen Tagen bezüglich Benzinbettlern, haben Beamte des Polizeipostens Engen am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr ein Fahrzeug und zwei Männer im Alter von 34 und 40 Jahren auf dem Parkplatz der Gaststätte "Hegaublick" an der L 191 kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass der 40-Jährige schon wegen Benzinbettelns angezeigt worden und dass der 34-Jährige zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Würzburg ausgeschrieben war. Da er die ausstehende Geldstrafe wegen Betruges nicht begleichen konnte, lieferten die Beamten den Mann in die Justizvollzugsanstalt Konstanz ein.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell