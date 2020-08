Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Lkrs. KN) Widersprüchliche Aussagen zu Verkehrsunfall (19.08.2020)

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei bezüglich widersprüchlicher Aussagen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf Höhe des Autohauses Bach in der Marie-Curie-Straße ereignet hat. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer gab an, dass er aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf dem Radweg stehen bleiben musste und ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer ihn übersah. Der 76-Jährige gab jedoch an, dass der Audi-Fahrer direkt aus der Einfahrt fuhr und ihn dabei nicht beachtete. Bei der Kollision verletzte sich der Pedelec-Fahrer leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, mitzuteilen.

