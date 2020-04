POL-UL: (GP) Göppingen - PKW gestohlen und Täter festgenommen

Polizeipräsidium Ulm

Am Sonntag, gegen 04.15 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Rosenstraße wie ein Mann das Beifahrerfenster eines PKW einschlug. Anschließend fuhr der Täter davon. Im Rahmen der Fahndung wurde das Auto in der Ziegelstraße festgestellt. Der 18-jährige Tatverdächtige versuchte zu Fuß zu flüchten. Er wurde kurz darauf festgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nach Alkohol roch. Der Test ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Einen Führerschein besitzt der Fahrer nicht.

