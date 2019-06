Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gefährliche Körperverletzung durch Tätergruppe

Finnentrop (ots)

Am Mittwochnachmittag erstattete ein 15-Jähriger gemeinsam mit seiner Mutter eine Anzeige aufgrund einer Körperverletzung, die sich bereits am Montag (24. Juni) gegen 15.10 Uhr an der Bushaltestelle in der Kopernikusstraße in Finnentrop ereignet hatte. Nach Angaben des Geschädigten kam es zwischen ihm, seinem Bruder (ebenfalls 15 Jahre) und einer zum Teil unbekannten Personengruppe von zehn Jugendlichen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die Situation spitze sich zu, sodass mehrere Täter auf einen der Brüder einschlugen und ihn traten. Als der andere Bruder helfen wollte, wurde dieser ebenfalls von einem der Täter ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Durch den Schlag erlitt einer der Brüder einen Nasenbruch, der im Krankenhaus behandelt werden musste.

