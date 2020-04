Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren/Asch - Tödlicher Arbeitsunfall

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 15.25 Uhr, führte ein 37-jähriger Mann auf einer Reithalle im Bermaringer Weg Dacharbeiten aus. Aufgrund von Sturmschäden waren Wellplatten beschädigt und mussten ausgetauscht werden. Der Mann brach durch eine Platte und stürzte ca. 7 Meter in die Tiefe. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und verstarb noch am Unglücksort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

