POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Tragischer Unglücksfall

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Arbeiten ist am Samstagabend gegen 17:20 Uhr eine 69-Jährige so unglücklich gestürzt, dass sie trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen wenige Stunden später in einer Klinik verstarb. Ob das Sturzgeschehen im Zusammenhang mit einem wegrollenden Traktor steht, ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg. Hierbei gilt es zu klären, ob es zwischen der Gestürzten und dem wegrollenden Traktor zu einer Berührung kam.

