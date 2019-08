Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mit Fahrrädern zusammengestoßen

Achern (ots)

Der Zusammenstoß zweier Radfahrer endete am Sonntagmittag für beide im Krankenhaus in Achern. Während der 79 Jahre alte Velo-Lenker den Radweg entlang der Berliner Straße nutzte, war der 57-jährige Rennradfahrer, ebenfalls in Richtung Kirchstraße, auf der Fahrbahn der Berliner Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur `Am Römerhof`, wollte der ältere von beiden ebenfalls auf die Fahrbahn wechseln, sodass es zum Zusammenstoß beider Radfahrer kam und beide stürzten. Hierbei zog der 79-Jährige sich schwere und sein jüngerer Unfallgegner sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden in das Klinikum nach Achern gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. /ma

