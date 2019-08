Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Sasbach (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 23:30 Uhr wurde ein 24-jähriger VW-Lenker einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mittzwanziger befuhr mit seinem Pkw die Sasbachriederstraße in Richtung Hauptstraße, als er auf Höhe eines Bauhofes in Sasbach von einer Polizeistreife angehalten wurde. Nach einem positiven Drogenschnelltest, wurde der 25-Jährige zur Blutentnahme in ein Klinikum in Achern gebracht. Des Weiteren wurden von den Beamten bei der Personen- und Fahrzeugkontrolle kleine Mengen Marihuana gefunden. Die Weiterfahrt durfte der Beschuldigte daraufhin nicht mehr antreten.

