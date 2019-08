Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert und Aggressiv

Rastatt (ots)

Die vermutlich unter Alkoholeinfluss entstandene Stimmung einer 44-Jährigen hielt am frühen Montag gegen 1 Uhr nicht nur das Personal des Rastatter Klinikums auf Trab, sondern anschließend auch die Beamten des örtlichen Polizeireviers. Nachdem die erheblich alkoholisierte Frau ihren Unmut im Krankenhaus kundtat, Pflegepersonal mehrfach angepöbelt und für Aufregung gesorgt hatte, nahmen die Beamten sich der Dame an. Da sie sich in einem betreuungsbedürftigen Zustand befand und keinerlei Bezugspersonen nennen konnte, musste die Mittvierzigerin die Nacht zu ihrem eigenen Schutz schlussendlich in Polizeigewahrsam verbringen. /ma

