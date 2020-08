Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl einer Ortstafel (20.08.2020)

Blumberg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl eines Ortschildes heute früh gegen 3.30 Uhr in der Straße "Am Herrengarten". Ein Unbekannter hatte ein Ortschild aus der Verankerung entnommen und entwendet. Personen, die Angaben hierzu machen können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

