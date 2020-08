Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Mitarbeiter überwältigt Ladendieb (19.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in einem Discounter in der Weimarstraße. Ein 37-Jähriger führte einen mit Leergut prall gefüllten Rucksack mit, dessen Inhalt er am Leergutautomat entsorgte. Kurz darauf begab sich der Mann an die Kasse und wollte die Leergutscheine einlösen, wobei einem 25-jährigen Mitarbeiter auffiel, dass der Rucksack plötzlich wieder gefüllt war. Darauf angesprochen versetzte der 37-Jährige dem Jüngeren einen Schlag und versuchte, aus dem Markt zu flüchten. Er konnte jedoch gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Nachschau fanden die Beamten im Rucksack mehrere Flaschen Bier, die der Mann entwendet hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell