POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Böhringen

Lkrs. KN) Vorfahrt missachtet - Unfall fordert eine verletzte Person und hohen Sachschaden (18.08.2020)

Radolfzell am Bodensee, Böhringen / Lkrs. KN (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Dienstag, gegen 07.50 Uhr, auf der Landesstraße 226 im Bereich des "Böhringer Sees" gekommen. Ein 59-jähriger Fahrer eines Autos der Marke Suzuki war - von Böhringen kommend - auf der Oberholzstraße in Richtung L 226 unterwegs und wollte an der folgenden Einmündung die Landesstraße geradeaus in Richtung eines angrenzenden Feldweges überqueren. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Renault Kangoo eines 28-jährigen Autofahrers, der sich auf der L 226 von rechts näherte und in Richtung Steißlingen fuhr. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos zog sich der 28-jährige Renault-Fahrer leicht Verletzungen zu und wurde noch am Unfallort durch eine eintreffende Rettungswagenbesatzung versorgt. An den beiden beteiligten Autos entstand rund 20.000 Euro Sachschaden. Die erheblich beschädigten Wagen mussten abgeschleppt werden.

