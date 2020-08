Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruch in Tierheim (18.08.2020 - 19.08.2020)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Tierheim in der Straße "Eckhof", welcher zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, verübt wurde. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bühlingen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

