Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.01.2020 Einbruch in Pestalozzi-Schule

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Einbruchs in die Pestalozzi Schule in Bobenheim-Roxheim vom 30.12.19 bis 02.01.20 konnte ermittelt werden, dass die unbekannten Täter mehrere elektronische Geräte im Wert von circa 500 Euro entwendeten. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter dauern weiter an.

