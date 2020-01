Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 04.01.2020, 17:00 Uhr und dem 05.01.2020 13:15 Uhr parkte ein 60-Jähriger seinen BMW 5er auf dem Röntgenplatz in Frankenthal. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite und am linken Hinterrad fest. Der Schaden wurde wahrscheinlich beim Ausparken des benachbarten Fahrzeuges verursacht. Anhand der Lackrückstände dürfte es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Wer Hinweise zu den Taten machen kann, wendet sich bitte an die Polizei Frankenthal oder an jede andere Polizeidienststelle.

