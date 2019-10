Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch in der Straße Geistkamp

Hamm - Norden (ots)

Am Donnerstag, 03. Oktober 2019, wurde in der Zeit zwischen 19.50 Uhr und 20.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Geistkamp eingebrochen. Vermutlich zwei Tatverdächtige, die bei ihrem Vorhaben videografiert wurden, hebelten die Terassentür auf und gelangten so in das Haus. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten einen niedrigen Geldbetrag und eine Funkuhr. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: etwa 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, schlanke Figur, Brillenträger, bekleidet mit einer weißen Sweatshirt-Jacke 2. Täter: etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Figur, ebenfalls bekleidet mit weißer Oberbekleidung. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02319 916-0 entegegen. (ab)

