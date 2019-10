Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Demonstration am Tag der Deutschen Einheit verlief friedlich

Hamm-Mitte (ots)

Friedlich und störungsfrei verlief eine Demonstration des Antifaschistischen Jugendbündnisses "haekelclub 590" mit dem Thema "Kein Raum für Nazis- Gemeinsam gegen Rechtsruck und Nazistrukturen" am Donnerstag, 3. Oktober 2019, in der Hammer Innenstadt. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 16 Uhr beteiligten sich in der Spitze bis zu 330 Teilnehmer an dem Aufzug mit vier Kundgebungen. Vorübergehend kam es aufgrund der Versammlung in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen des Busverkehrs.(jb)

