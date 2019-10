Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Junger Fahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Am Donnerstag, 03. Oktober 2019 gegen 20.15 Uhr wurde ein 21-jähriger Hammer bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße leicht verletzt. Der junger Fahrzeugführer befuhr mit seinem BMW die Hafenstraße in Richtung Innenstadt und kam nach dem Kreisverkehr zur Dortmunder Straße in einer Rechtskurve ins Schleudern. Der BMW prallte gegen einen Baum und wurde stark beschädigt, wodurch der 21-jährige Pkw-führer leicht verletzt wurde. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro beziffert. Es wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 21-Jährigen eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. (ab)

