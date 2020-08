Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand in Trafostation (18.08.2020)

Niedereschach (ots)

Zu einem Brand ausrücken mussten gestern gegen 14.30 Uhr Feuerwehr und Polizei. In einer Trafostation bei der Solaranlage in der Straße "Riedwiesen" hatte es eine starke Rauchentwicklung gegeben. Wie sich herausstellte, war ein Stromkasten im Trafogebäude in Brand geraten. Die Trafos selbst gerieten nicht in Brand, wurden aber durch die Wärmeentwicklung und den Rauch beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

