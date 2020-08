Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Villingen Auto zerkratzt (17.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am Montag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Krebsgraben" begangen wurde. Ein Unbekannter zerkratzte einen dort abgestellten blauen Skoda Fabia entlang der linken Seite, während der Besitzer beim Einkaufen war. Durch die Beschädigung entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

