Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Unbekannte beschädigen geparktes Autos (18.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Renault Clio kam es gestern Abend gegen 21.30 Uhr in der Austraße. Zwei unbekannte Männer traten gegen die Außenspiegel mehrerer dort geparkter Autos, wobei der Spiegel des Clio beschädigt wurde. An anderen Autos konnte die Polizei keine Beschädigungen feststellen. Sie sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Sache machen oder sonstige Hinweise geben können. Diese Personen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu wenden.

