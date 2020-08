Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis Unfall verursacht und geflüchtet (18.08.2020)

Triberg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich gestern gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 33 ereignet hat. Der Fahrer eines silbernen Autos bog von der Straße "Alte Straße" nach links auf die B 33 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 61-jährigen Opel-Fahrerin, die in diesem Moment in Richtung Nußbach fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau nach links aus und prallte mit ihrem Opel Corsa gegen eine Böschung. Ohne sich um die Fahrerin und den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Triberg fort. Es kam nicht zu einem Zusammenstoß zwischen den Autos. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell