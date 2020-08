Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 12.08.2020: Brand eines Zweifamilienhauses in Kirchhundem-Rinsecke

Kirchhundem (ots)

Wie bereits berichtet, ist am Dienstag (11. August) gegen 21.15 Uhr in Rinsecke in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ein Brand ausgebrochen. Gestern (12. August) hat ein Brandermittler der Polizei die Brandstelle untersucht. Derzeit ist die Ursache für den Brand noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Ein Brandsachverständiger wurde angefordert. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Durch das Feuer ist das Haus unbewohnbar und einsturzgefährdet. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich. Neben der Polizei waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lennestadt, Attendorn und Kirchhundem im Einsatz. Zudem war das Ordnungsamt vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell