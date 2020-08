Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Olpe (ots)

Bei einem Alleinunfall am Dienstag (11. August) gegen 14.20 Uhr auf der K 10 in Richtung Thieringhausen hat sich ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt. Auf einer Geraden beabsichtigte er, etwas zu trinken. Dafür bremste er sein Rad ab, verschätzte sich dabei, kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf eine Wiese. Der 49-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

