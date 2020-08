Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Werkzeuge von Baustelle entwendet

Finnentrop (ots)

In der Zeit von Freitag (7. August, 15.30 Uhr) bis Montag (10. August, 7 Uhr) haben unbekannten Täter von einer Baustelle in der Kopernikusstraße in Finnentrop mehrere Werkzeuge entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten sie, vermutlich mithilfe eines Bolzenschneiders, ein an einem Baucontainer befestigtes Vorhängeschloss. Aus diesem entwendeten sie dann unter anderem einen Werkzeugkoffer, eine Motorflex und eine Kabeltrommel. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Zudem entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

