Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Finnentrop (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol hat sich am Samstagabend gegen 22.10 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Oberbecken und der K 29 in Finnentrop eine weitere Unfallflucht ereignet. Ein 51-Jähriger kam mit seinem Wagen circa 150 Meter nach dem Parkplatz des Oberbeckens nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Gefälle eines Hanges stehen. Dabei wurde die Fahrzeugfront erheblich beschädigt. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer zwar versuchte, zu flüchten, jedoch konnte er im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung stark alkoholisiert von den eingesetzten Polizisten angetroffen werden. Bei der Befragung gab er an, der Unfallverursacher zu sein. Er zeigte deutliche Ausfallerscheinungen und im Fahrzeuginneren wurden mehrere geleerte Bierflaschen gefunden. Er willigte einem freiwilligen Atemalkoholtest ein. Dieser ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

