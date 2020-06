Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Fahrradfahrer von Straßenbahn erfasst - 25-Jähriger verletzt sich schwer

Montag, 1. Juni 2020, 15.20 Uhr

Bei dem Zusammenstoß eines Radfahrers mit einer Straßenbahn der Linie U 73 gestern Nachmittag auf der Brunnenstraße in Bilk verletzte sich ein Radfahrer so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein 25-jähriger Düsseldorfer war mit seinem Fahrrad auf der Brunnenstraße Richtung Bilker S-Bahnhof unterwegs. Als er in die Karolingerstraße abbiegen wollte, bemerkte er laut Zeugenaussagen offenbar eine Straßenbahn - trotz Warnsignale - zu spät, die sich auf der Brunnenstraße Richtung Universität befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer schwer verletzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

