Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - Drei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 1. Juni 2020, 0.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Mörsenbroich in der Nacht zu heute verletzten sich drei Menschen so schwer, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr gegen 0.30 Uhr eine 23 Jahre alte Frau aus Düsseldorf mit ihrem VW den Nördlichen Zubringer stadtauswärts. An der Kreuzung Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg wendete sie mit ihrem Pkw verbotswidrig. Ein 20-Jähriger aus Meerbusch, der mit seinem BMW ebenfalls auf dem Nördlichen Zubringer in derselben Richtung unterwegs war, machte noch eine Vollbremsung, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem VW nicht mehr verhindern. Durch die Kollision verletzten sich beide Fahrzeugführer, sowie ein 27-jähriger Beifahrer, der sich in dem BMW befand, so schwer, dass sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

