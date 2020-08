Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholfahrt endet im Maisfeld

Drolshagen (ots)

Bereits am Freitagabend (7. August) gegen 22.30 Uhr haben Zeugen der Polizei eine vermeintliche Alkoholfahrt gemeldet: Diese gaben an, dass ein Pkw mit der Front in einem Maisfeld in der Straße "Vor der Birke" stehen würde und der Fahrer betrunken sei. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, saß der Beschuldigte auf dem Fahrersitz und die Motorhaube war noch warm. Bei dem Versuch aus dem Pkw auszusteigen, zeigte er deutliche Ausfallerscheinungen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 3,5 Promille. Daraufhin nahmen ihn die Beamten mit auf die Wache, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Zudem stellten sie den Führerschein und den Autoschlüssel sicher, untersagten ausdrücklich und mehrfach das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und schrieben eine Anzeige.

