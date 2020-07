Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Bohmte (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 12 bis 21 Uhr oder am Montag in der Zeit von 06 bis 16 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Verbrauchermarktes an der Bremer Str. 19 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Audi A3 wurde an der hinteren rechten Fahrzeugecke derart stark beschädigt, dass der Verursacher / die Verursacherin den Zusammenstoß bemerkt haben muss. Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen derartigen Parkplatzrempler beobachten konnten. Auch der Verursacher oder die Verursacherin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 oder 05461/915300 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell