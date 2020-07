Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike in der Innenstadt gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Johannisstraße, zwischen der Wassermannstraße und der Goldstraße, geriet am Montagnachmittag ein blau-schwarzes E-Bike der Marke Victoria (Modell Assen) ins Visier von Dieben. Der oder die Täter machten sich zwischen 15.50 und 16.10 Uhr am Schloss des 28-Zoll-Fahrrades zu schaffen und nahmen das Zweirad anschließend mit. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des E-Bikes erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3240 oder 327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell