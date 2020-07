Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Täter wollten ins VFL-Stadion einbrechen

Osnabrück (ots)

Die Polizei konnte Dienstagnacht einen Mann festnehmen, der offenbar mit mindestens einer weiteren Person versucht hatte, in die Bremer Brücke einzubrechen. Anwohner hatten gegen 23.50 Uhr verdächtige Werkzeuggeräusche aus Richtung der Ostkurve bemerkt und die Polizei alarmiert. Gleichzeitig machten sich die beiden Zeugen selbst auf den Weg in Richtung der Geräusche und sahen noch, wie zwei Männer auf der Ostseite von einem offenbar zuvor aufgeflexten Metalltor auf der wegliefen. Unmittelbar danach traf die erste Funkstreife der Polizei ein und nahm sofort die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Wenig später waren die Beamten erfolgreich und konnten noch in Tatortnähe einen 22-Jährigen antreffen, der aufgrund der Gesamtumstände und der bei ihm aufgefundenen Gegenstände dringend tatverdächtig ist. Sein Komplize war trotz des Einsatzes von zahlreichen Funkstreifenwagen und zweier Diensthunde nicht mehr auffindbar. Da nicht auszuschließen war, dass sich weitere Täter noch im Stadion aufhielten, umstellte die Polizei das gesamte Objekt, ließ das Flutlicht einschalten und durchsuchte in der Folge das gesamte Gebäude. Letztendlich wurde hierbei aber keine weitere Person mehr gefunden. Auch ergaben sich keine Hinweise darauf, dass die Täter Beute machten. Da der festgenommene Osnabrücker den Konsum von Drogen einräumte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Wohnung des u.a. wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannten Mannes durchsucht. Nach seiner Vernehmung wurde der Tatverdächtige nach Rücksprache mit der Osnabrücker Staatsanwaltschaft aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

