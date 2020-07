Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Einbruch bei Gartenbaubetrieb - hoher Sachschaden

Glandorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es an der Iburger Straße (B51) zu einem größeren Einbruchdiebstahl bei einem Gartenbaubetrieb. Unbekannte Täter verschafften sich von einem Schotterweg aus Zugang zum Betriebsgelände. Auf dem Gelände wurden dutzende Werkzeug- und Gerätecontainer aufgebrochen. Die Schadenshöhe beim Diebesgut kann zurzeit noch nicht beziffert werden, allerdings belaufen sich bereits die entstandenen Sachschäden auf einen fünfstelligen Betrag. Wer Hinweise auf die Tat geben kann, insbesondere auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell