POL-OE: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Ein 65-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23.25 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht und flüchtete im Anschluss. Zunächst befuhr dieser mit seinem Pkw den Kapellenweg in Niederhelden in Richtung Helden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte, vermutlich ungebremst, mit einer Straßenlaterne. Dabei wurden sowohl die Laterne als auch sein eigener Pkw erheblich beschädigt. Im Anschluss flüchtete er. Zeugen beobachteten den Vorgang und meldeten diesen der Polizei. Polizeibeamte trafen ihn und auch den verunfallten Wagen an der Halteranschrift an. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er begleitete die Beamten auf die Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Beamten schrieben eine Anzeige. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

