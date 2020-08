Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bombendrohung gegen das Gesundheitsamt Olpe

Olpe (ots)

Am Samstag um 22:35 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei Olpe eine Bombendrohung gegen das Gesundheitsamt ein. Da zunächst von einer Ernsthaftigkeit ausgegangen werden musste, wurden starke Polizeikräfte, u.a. ein Sprengstoffspürhund, in die Kreisstadt beordert. Die im Gebäude ansässige Rettungsleitstelle des Kreises Olpe wurde geräumt. Nachdem gleichlautende Drohungen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen eingingen und die Durchsuchung des Gebäudes negativ verlief, konnten die Maßnahmen zurückgenommen werden. Gegen den bislang unbekannten Urheber der Drohung wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

