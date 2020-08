Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auf dem Weg zum Einsatz: Polizeibeamte verunfallen

Olpe (ots)

Auf dem Weg zu einem Einsatz sind heute gegen 11.11 Uhr zwei Polizeibeamtinnen (26 und 28 Jahre) sowie ein Polizeikommissaranwärter (19 Jahre) bei einem Alleinunfall verletzt worden. Die Beamten befuhren auf dem Weg zu einem Einsatz mit Sonder- und Wegerechten die K 36 von Drolshagen aus in Richtung Olpe. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw in einem Kurvenverlauf in Berlinghausen von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Streifenwagen wurde erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell