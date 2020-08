Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen/ Hinweise gesucht nach Unfallflucht

Lennestadt (ots)

Bereits am Freitag (31. Juli) hat sich zwischen 10.35 und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Meggener Straße eine Verkehrsunfallflucht ereignet, bei der der Verursacher noch unbekannt ist. Nachdem der Geschädigte nach dem Einkauf zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen Kratzer in Höhe Heckstoßstange. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

