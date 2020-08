Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 30-Jähriger stürzt mit Rad

Drolshagen (ots)

Bei einem Alleinunfall am Dienstag (4. August) gegen 13.45 Uhr hat sich ein 30-jähriger Radfahrer verletzt. Gemeinsam mit Freunden befuhr er die Hagener Straße mit seinem Rad in Richtung Biggesee. Als er von der Straße auf den Gehweg wechseln wollte, blieb er mit der rechten Pedale seines Fahrrades an der Bordsteinkante hängen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, dass er aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

